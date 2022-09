Il presidente Cairo: “Ho visto passi avanti, credo nel lavoro del mister”, ha spiegato il patron dopo Torino-Lecce

Così Cairo ha commentato la vittoria col Lecce del Torino : “Stiamo con i piedi per terra, l’inizio è buono, credo sia meritato. Stiamo facendo un buonissimo lavoro, il lavoro del mister con lo staff è spettacolare, oggi la squadra sta rispondendo bene. I nuovi che entrano entrano bene, sono fisicamente ben allenati, è una squadra che ha una tenuta notevole, sono contento, credo molto nel lavoro del mister, i giocatori sono buoni, abbiamo quasi tutti giocatori nostri, una squadra molto giovane. Ho visto dei passi avanti”, ha detto a Dazn. Poi ai giornalisti presenti: “10 punti n 5 partite, una bella partenza. Una partita persa m avendo giocato bene, direi bene. Adesso però non esaltiamoci, stiamo con i piedi per terra, i giocatori presi quest’estate stanno facendo bene ma abbiamo appena iniziato il campionato”.

A San Siro lo stesso atteggiamento

“Con l’Inter ci vuole lo stesso atteggiamento. Ansiamo a San Siro davanti all’Inter? Bello ma non mi esalto. L’importante è andare lì e far una grande partita che confermi quanto fatto finora”. Su Juric: “L’ho sentito, è carico. Ha avuto un problemino che va gestito con prudenza, vediamo se ci sarà contro l’Inter, vediamo cosa diranno i dottori. Lui però è molto focalizzato sul Toro e la sua mano è evidente, ha fatto un lavoro strepitoso in questo anno. I giocatori con lui crescono, questo vale sia per quelli già formati che per i giovani. E’ importante dargli un mix di giocatori esperti e giovani perché il suo impatto sui giovani è incredibile. Penate alla partite di Seck a Bergamo, anche Ilkhan oggi ha fatto una bella partita, è cresciuto man mano che passavano i minuti”:

“Buongiorno ha fatto partite importanti a Cremona, a Bergamo, oggi. E’ il nostro orgoglio perché è cresciuto nel vivaio da quanto è piccolissimo”, ha detto. “Lukic è tutto risolto, purtroppo a volte accadano cose ma l’importante è cercare di risolvere. Rinnovo? Prima facciamo le cose poi parliamo”.

Cairo su Schuurs

“Schuurs ha una grande fisicità, all’Ajax era abituato a giocare in un certo modo, qui giochiamo in maniera diversa ma ha grande velocità di apprendimento e sta facendo bene. E’ arrivato a metà agosto, diamogli tempo”.

“L’ossatura della squadra che è rimasta si vede che è cresciuta. Se siamo già forte quest’anno o l’anno scorso? Questo lo dirà il campo, vediamo. Sono arrivati buoni giocatori ma vedremo. Chi mi ha impressionato di più? Non mi piace dare i voti, lo facevo una volta ma adesso non più.