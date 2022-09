Contro Lazio e Lecce il portiere del Torino è riuscito a mantenere inviolata la propria porta, lo stesso aveva fatto in Coppa con il Palermo

Nessun gol subito al debutto casalingo in campionato contro la Lazio, nessun gol subito contro il Lecce alla seconda partita giocata tra le mura amiche: è passato un po’ inosservato questo dato, eppure bisogna tornare indietro di molto tempo per trovare in serie A un altro portiere del Torino capace, come ha fatto Vanja Milinkovic-Savic, di chiudere la propria porta nei primi 180 minuti di campionato tra le mura amiche. Era il 1990 e Luca Marchegiani mantenne inviolata la propria porta prima nello 0-0 contro la Lazio, poi nel 2-0 contro l’Inter, proseguendo la propria striscia di imbattilità per altre due partite casalinghe: 1-0 alla Roma, 2-0 al Lecce, prima del gol di Maldini al ’90 che permise al Milan di trovare l’1-1.

Torino, Marchegiani battuto in Coppa Italia

Marchegiani, però, subito dopo lo 0-0 contro la Lazio aveva incassato gol da Fanna nello 0-1 contro il Verona in Coppa Italia (il Torino aveva vinto l’andata al Bentegodi 4-0), Milinkovic-Savic invece è riuscito a mantenere la propria inviolata anche contro il Palermo, nella primissima uscita ufficiale del Torino in questo campionato. Le parate dell’estremo difensore serbo, soprattutto contro Lazio e Lecce, sono state determinati ai fini del risultato finale perché hanno permesso alla squadra granata di conquistare 4 dei suoi 10 punti e di iniziare al meglio la stagione, ora non resta che augurarsi che possa prolungare la propria striscia positiva sulle orme di Marchegiani e inanellare qualche clean sheet anche lontano dal proprio stadio.

Milinkovic-Savic: caccia all’imbattibilità anche in trasferta

In trasferta, infatti, i numeri non sono altrettanti buoni: cinque reti subite (due delle quali, quelle di Mota a Monza e il secondo gol di Koopmeiners a Bergamo, con qualche responsabilità) sempre in tre partite. Numeri che non hanno comunque influito più di tanto sul rendimento del Torino, capace comunque di vincere sia contro il Monza che contro la Cremonese e andato ko solamente contro l’Atalanta, nonostante una prestazione positiva e alla pari degli avversari sul piano del gioco.