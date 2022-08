Calciomercato Torino / Nelle prossime ore Ilkhan firmerà il contratto con la squadra granata e conoscerà Juric e i suoi nuovi compagni

Emirhan İlkhan sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Nella giornata di oggi è stato definito l’accordo tra la società granata e il Besiktas e il centrocampista turco in serata è salito sul primo aereo per l’Italia atterrando dopo la mezzanotte all’aeroporto di Malpensa: nelle prossime ore Ilkhan svolgerà le visite mediche al Centro di Medicina dello Sport, poi firmerà il contratto con la società granata e infine si recherà al Filadelfia dove conoscerà Ivan Juric e i suoi nuovi compagni di squadra. Il Torino lo ha acquistato a titolo definitivo, pagando l’intera clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro al Besiktas.