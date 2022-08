Calciomercato Torino / Juric vuole un’opzione in più in attacco per cambiare le carte a partita in corso: gli scenari

Se si guarda il bicchiere mezzo vuoto, Torino-Lazio ha lasciato ai granata un post scriptum: va bene la solidità, ma poi per vincere bisogna fare gol. Soprattutto se il predominio territoriale è dalla tua parte. Di occasioni, il Toro che ha pareggiato 0-0 contro i biancocelesti ne ha anche avute, ma sarebbero potute essere di più in un finale segnato – da una parte e dall’altra – dalla stanchezza. Con Pedro e Cancelleri, Sarri ha trovato freschezza e qualche guizzo. Juric, invece, non ha trovato risorse nuove da Seck e Pellegri, entrati per rimpiazzare Radonjic e Sanabria.

Juric, la richiesta a Cairo e Vagnati: “Servono più uomini”

Per questo, dopo la sfida, il tecnico granata è tornato su un tema già toccato alla vigilia: “Le altre squadre hanno tante opzioni in attacco, speriamo di fare qualcosa anche noi perché in alcune situazioni servono più uomini“. Il mercato ha sì portato Vlasic, Miranchuck (ieri out) e Radonjic sulla trequarti, ma l’addio di Belotti di fatto non è stato sostituito se non dal riscatto di Pellegri, il quale però già dallo scorso gennaio faceva il terzo attaccante. E anche nella batteria dei trequartisti, a detta dell’allenatore, qualcosa si potrebbe aggiungere, dato che i granata hanno perso Pobega il tuttofare.

Punta o trequartista? Tocca al Toro

Dice Juric: “In questo momento in attacco abbiamo scelto Sanabria e Pellegri, poi vediamo ma ne manca un altro, lì o sulla trequarti“. Un acquisto, insomma, il tecnico se lo aspetta, anche se non è chiaro se preferisca un rifinitore o un finalizzatore. La palla passa alla società e alle occasioni che spunteranno negli ultimi giorni di mercato. Gli serve, questo è certo, qualcuno che alzi la qualità delle rotazioni. Perché a partita in corso si può fare la differenza, soprattutto in partite bloccate come quella contro la Lazio.