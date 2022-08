Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric dopo il match casalingo contro la Lazio terminato 0-0

Ivan Juric parla ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Lazio: “E’ un punto positivo, per 60′ abbiamo fatto molto molto bene, poi abbiamo perso una palla che ha dato coraggio alla Lazio. In questo dominio potevamo essere più incisivi, sia coi quinti che con gli attaccanti. Poi dopo abbiamo sofferto un po’,ma buona partita e buon pareggio”. Ancora il tecnico: “Cerchiamo di alternare il gioco da dietro aprendosi e ogni tanto andare col lancio lungo, cerchiamo di migliorare quest’aspetto rispetto all’anno scorso. Buongiorno? E’ un ragazzo molto serio, è stato molto penalizzato da Bremer e Rodriguez l’anno scorso, che hanno fatto una stagione straordinaria. E’ uno che lavora, mi piace perché nasce qua, è di Torino, ha cuore Toro, ha fatto 60′ alla grande, poi ha sofferto un po’. Quattro punti in due partite mentre l’anno scorso zero? Poi l’anno scorso abbiamo fatto sette punti in tre partite… E’ stato un periodo difficile, un po’ di tensioni ci sono state, i ragazzi però sono positivi, hanno fatto una grande partita a Monza e oggi si sono ripetuti. Lukic in panchina? Mi sono piaciuti Ricci e Linetty a Monza e volevo dare continuità. Poi quando è entrato lo ha fatto molto bene”.

“Mi è sembrato che abbiamo fatto 60 minuti ottimi, controllando la gara bene, poi abbiamo perso quella palla in mezzo e abbiamo dato l’inerzia della partita a loro. Dovevamo essere più incisivi in attacco. C’è da pensare che dobbiamo lavorare un po’ di più sulla condizione fisica perchè abbiamo avuto tanti problemi e dobbiamo alzare l’asticella per rendere un po’ di più. Il nostro modo di giocare è il solito, poi ci sono gli interpreti che possono interpretarlo in un modo o in un altro. Se ci è mancato qualcosa è qualità in avanti: a Monza siamo andati bene nell’uno contro uno e abbiamo fatto gol, qui è mancato. Dobbiamo lavorare”.

Poi su Linetty: “Non ci ho mai pensato a darlo via. Lo scorso anno Sasa ha fatto un campionato strepitoso poi c’erano Pobega, Ricci ed è stato un po’penalizzato. A Monza ha fatto una partita strepitosa. Poi gli voglio bene, è un ragazzo strepitoso. Rimane? Nella mia testa non se ne parla nemmeno di farlo andare via“.

“Tutte le difficoltà che abbiamo avuto ci hanno rafforzato. A Monza avevo la sensazione di un gruppo consapevole, che ha lavorato con tanta voglia di fare bene le cose. Anche oggi ho percepito un gruppo che si aiuta nei momenti difficili, anche Linetty che dava le indicazioni. Bisogna migliorare tante cose per essere più competitivi ma la squadra sta crescendo bene. Sono molto soddisfatto di queste due patite”.

I punti? In questo momento sono relativi: certo, sono importanti ma noi in questo momento non abbiamo obiettivi. Dobbiamo vedere tante cose prima di dire se siamo meglio, peggio o uguali all’anno scorso. Come idea di gioco però un po’ più avanti lo siamo, siamo un po’ più fluidi.

E sul mercato: “Io penso che oggi avevamo poche soluzioni: è entrato Seck perchè non avevo altre opzioni. E’ lì che si decidono le partite. Le altre squadre hanno tante opzioni in attacco, speriamo di fare qualcosa anche noi perchè in alcune situazioni servono più uomini. In questo momento in attacco abbiamo scelto Sanabria e Pellegri, poi vediamo ma ne manca un altro, lì o sulla trequarti. Ci fidiamo di Sanabria che oggi ha fatto una buona partita e ha già segnato un gol poi spero nella crescita di Pellegri”.