Le parole di Vanja Milinkovic-Savic dopo Torino-Lazio: ecco le parole del portiere, tornato titolare

Decisivo, questa volta in meglio. Vanja Milinkovic-Savic è stato tra i protagonisti di Torino-Lazio. “Partita di alto livello? Grazie. E’ stata una partita tosta in mezzo al campo, abbiamo fatto quello che si doveva fare. Non abbiamo parlato delle mie parate, abbiamo più parlato del fatto che doveva stare calmo dopo che l’arbitro aveva fischiato la fine. Io mi sentivo sempre il titolare di questa squadra. Abbiamo lavorato tanto nel ritiro, cercherò sempre di migliorare. La crescita della squadra? Secondo me è una domanda per il mister, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, poi ci sarà la settimana prossima per vedere cosa possiamo migliorare”.