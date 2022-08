La conferenza stampa del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri: “Il Torino è più forte dello scorso anno”

E’ Maurizio Sarri a commentare a caldo il pari con il Torino: “Prestazione tosta, di grande solidità. Non sono contento del risultato: l partita è andata esattamente come l’avevamo preparata, le situazioni le abbiamo create anche abbastanza nitide ma purtroppo non le abbiamo concretizzate. Ma abbiamo la consapevolezza che abbiamo affrontato una squadra che era già difficile da affrontare lo scorso anno e che quest’anno mi sembra anche leggermente più forte”.

Sarri parla dopo Toro-Lazio

“Abbiamo cercato subito troppo la profondità, mettendola sul duello fisico dove loro con i tre dietro erano più forti di noi. Gli attaccanti esterni hanno fatto molto bene da un punto di vista difensivo mentre da quello offensivo dovevano venire a giocare di più dietro a Immobile. Mi aspettavo quest’aggressività? Mi aspettavo questa partita. Se meritavamo di più? Per le occasioni create dico di sì, per l’atteggiamento del Torino questo è stato il risultato”

Il tecnico a Sky: “Un po’ di rammarico, sapevamo fosse difficile”

Maurizio Sarri si è poi presentato di fronte anche ai microfoni di Sky Sport: “Andiamo via con un po’ rammarico. Leggevo in questo momento le statistiche e le statistiche mi dicono che le palle gol sono state 6 a 1 per noi. La partita era questa. Sapevamo che era difficile. Sapevamo che soprattutto nella prima mezz’ora il loro livello di aggressività sarebbe stato feroce. Bisognava restare in partita pur sapendo che un tratto di partita lo potevamo soffrire e sapevamo che nel momento in cui loro calavano intensità e aggressività saremmo venuti fuori e avremmo creato. Quindi la partita alla fine era andata come ci aspettavamo, come l’avevamo preparata, quindi ci dispiace di non aver concretizzato le palle gol che abbiamo avuto”.