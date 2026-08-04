L’ex difensore granata, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno, è pronto a ripartire dalla Spagna. Giocherà per il Getafe
L’ex difensore del Torino, Saba Sazonov, dopo essere rimasto svincolato lo scorso 30 giugno, ha trovato una nuova squadra. E’ infatti ufficiale l’approdo al Getafe, la stessa società che nel 2025 lo aveva cercato e con cui aveva imbastito una trattativa poi clamorosamente naufragata all’ultimo. Dunque, Saba Sazonov è pronto a ripartire dalla Spagna.
Complimenti reda per la celerità della notizia. Sono 3 giorni che è arrivato a Madrid.
Contento per lui, indipendentemente da come gli andrà in Spagna. Ragazzo serio (mi ricorderò sempre la foto nella metro) ma sfortunato, sia per il crociato ma ancor più per essere capitato in una società così scalcinata da fargli perdere un altro anno per non riuscire nemmeno a spedire una mail… Leggi il resto »
Se non ci sono PEC di mezzo…