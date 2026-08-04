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L’ex difensore granata, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno, è pronto a ripartire dalla Spagna. Giocherà per il Getafe

L’ex difensore del Torino, Saba Sazonov, dopo essere rimasto svincolato lo scorso 30 giugno, ha trovato una nuova squadra. E’ infatti ufficiale l’approdo al Getafe, la stessa società che nel 2025 lo aveva cercato e con cui aveva imbastito una trattativa poi clamorosamente naufragata all’ultimo. Dunque, Saba Sazonov è pronto a ripartire dalla Spagna.

Saba Sazonov of Torino FC looks on during warm up prior to the Serie A football match between Torino FC and Empoli FC.
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ultimo aggiornamento: 04-08-2026

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Berggreen
Berggreen
1 giorno fa

Complimenti reda per la celerità della notizia. Sono 3 giorni che è arrivato a Madrid.

Last edited 1 giorno fa by Berggreen
RisToro
RisToro
1 giorno fa

Contento per lui, indipendentemente da come gli andrà in Spagna. Ragazzo serio (mi ricorderò sempre la foto nella metro) ma sfortunato, sia per il crociato ma ancor più per essere capitato in una società così scalcinata da fargli perdere un altro anno per non riuscire nemmeno a spedire una mail… Leggi il resto »

Kawasaki77
Kawasaki77
1 giorno fa

Se non ci sono PEC di mezzo…

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