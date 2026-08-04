L’ex difensore granata, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno, è pronto a ripartire dalla Spagna. Giocherà per il Getafe

L’ex difensore del Torino, Saba Sazonov, dopo essere rimasto svincolato lo scorso 30 giugno, ha trovato una nuova squadra. E’ infatti ufficiale l’approdo al Getafe, la stessa società che nel 2025 lo aveva cercato e con cui aveva imbastito una trattativa poi clamorosamente naufragata all’ultimo. Dunque, Saba Sazonov è pronto a ripartire dalla Spagna.