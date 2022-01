Calciomercato Torino / Nella giornata di ieri nuovi contatti con il Milan per portare sotto la Mole Pietro Pellegri

Chiusa la trattativa per Mohamed Fares, Davide Vagnati ha ora virato su quella per Pietro Pellegri. Nella giornata di ieri si sono registrati nuovi contatti tra il direttore tecnico del Torino e il Milan per l’attaccante che, nella prima parte di stagione, non ha trovato molto spazio in rossonero: un po’ perché chiuso dall’ingombrante concorrenza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, un po’ a causa di alcuni infortuni. Anche se i contatti si sono intensificati, l’eventuale fumata bianca non arriverà fino a quando la società rossonera non avrà esercitato la clausola per il riscatto del cartellino del giocatore dal Monaco.

Calciomercato Torino: per Pellegri si lavora al prestito

Per certi versi la trattativa per Pellegri è simile a quella per Fares: così come il terzino è di proprietà della Lazio, che in estate l’aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto al Genoa, l’attaccante è di proprietà del Monaco che con la stessa formula lo ha ceduto ad agosto al Milan. A differenza del club rossoblù, quello rossonero sembra però avere tutta l’intenzione di esercitare la clausola per il riscatto fissata a 6 milioni di euro e, solamente dopo aver acquistato a titolo definitivo il calciatore lo cederà in prestito.

Pellegri al Torino ritroverebbe Juric

Con Pellegri il Milan vorrebbe ripetere l’operazione fatta in estate con Pobega, che è stato prestato al Torino dove sta crescendo sempre più e a giugno tornerà alla base; dal canto suo il Torino vorrebbe evitare un altro prestito secco e Vagnati sta lavorando per inserire una clausola per il diritto di riscatto del giocatore. Pellegri sotto la Mole, oltre al papà Marco (attuale team manager granata), ritroverebbe anche Ivan Juric, l’allenatore che nel dicembre del 2016, in un Torino-Genoa terminato 1-0 con gol di Belotti, lo aveva fatto diventare il più giovane esordiente di sempre della serie A al pari di Amedeo Amadei: all’epoca il calciatore classe 2001 aveva solamente 15 anni e 9 mesi.