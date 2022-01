Il terzino arriva al Torino in prestito con diritto di riscatto: Fares è la prima novità del mercato di gennaio

Ieri pomeriggio è arrivato a Torino dove ha già svolto le visite mediche, in modo da poter essere oggi a disposizione di Juric: Fares è un nuovo giocatore del Torino. Ora è infatti anche arrivata l’ufficialità per il terzino che approda in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto.