Calciomercato Torino / Granata a colloquio col Cagliari: isolani interessati a Baselli (mentre Izzo è in stand-by). Poi la pazza idea: Nandez

Tra Torino e Cagliari qualcosa bolle in pentola da mesi, ormai. Contatti e contatti, prima per Joao Pedro, poi per Walukiewicz. Linee bollenti, ma di trattative chiuse – fin qui – nessuna. Si vedrà, se questo gennaio porterà in dote la concretezza. Perché qualcosa di nuovo c’è, all’orizzonte. I club sono a colloquio per un nome innanzitutto: Daniele Baselli. Poi, sullo sfondo, c’è una suggestione: Nahitan Nandez. Ci spieghiamo, passo passo. Prima di Capodanno, Baselli sembrava pronto a partire per la Sardegna, lì dove ancora lo aspetta Walter Mazzarri. Per ora la trattativa non si è sbloccata, e nel frattempo i granata hanno parlato del giocatore – che è in uscita – con Genoa, Sampdoria e Bologna. Il Cagliari, però, resta davanti: ai rossoblu il centrocampista piace e i granata stanno spingendo per la sua cessione, visto che non rientra nei piani di Juric.

Pista difficile: per ora è solo un’idea

Nelle ultime ore, in qualche telefonata, si è fatto poi un altro nome. Quello di Nandez, appunto, che dal Cagliari vuole partire a tutti i costi in questa sessione di gennaio. Al momento non c’è una trattativa, lo sottolineiamo. Semplicemente i granata hanno riportato un apprezzamento per l’uruguagio, che piace a tanti (soprattutto al Napoli) ma non ha ancora fatto le valigie per andare da nessuna parte. Il Toro riflette su un’operazione che, di sicuro, avrebbe costi elevati, visto che i sardi valutano l’ex Boca non meno di 20 milioni di euro. Al momento, di sviluppi più concreti non ce ne sono. Così come non risultano novità sulla questione Izzo, che resta nei pensieri del Cagliari ma senza che si siano fatti passi in avanti per raggiungere un’intesa.