Calciomercato Torino / Verdi e Baselli nel mirino della Sampdoria: la sfida contro il Toro per parlare anche di mercato

Mercato che entra nel vivo per i club di Serie A e che rende le sfide sul rettangolo verde, possibili piste dove agire per portare a termine le trattative avviate. Lo sa bene Davide Vagnati, ds granata che ha un po’ di carne sul fuoco soprattutto sul fronte uscite. Tra i giocatori in uscita ci sono anche Daniele Baselli e Simone Verdi, amici fuori dal campo e segnati dallo stesso destino. Entrambi considerati esuberi da Juric e che piacciono alla Sampdoria. Il match in programma per sabato alle 15.00 potrebbe perciò essere l’occasione perfetta per portare avanti i discorsi in parallelo.

Calciomercato Torino: per Baselli molti sondaggi

Dopo Rincon, ecco che il turno di un altro centrocampista di lasciare la Mole sembrerebbe essere arrivato. La settima stagione in granata potrebbe essere l’ultima per Daniele Baselli. L’ex Atalanta sta infatti trovando sempre meno spazio sotto la guida di Juric, che gli preferisce altri compagni di reparto. Con Luckic e Pobega difficilmente sostituibili e Mandragora ufficialmente recuperato dopo l’infortunio, si restingono le possibilità di emergere ma soprattutto di trovare continuità. Il tecnico croato, che ha provato ad usarlo anche sulla trequarti, non è rimasto del tutto soddisfatto e non lo ritiene quindi indispenzabile. La Sampdoria è però solo una delle pretendenti per Baselli, corteggiato anche dal Bologna di Mihajlovic, il Cagliari di Mazzarri e il Genoa. Resta perciò ampia la scelta per lui.

Calciomercato Torino: Verdi nel mirino della Sampdoria

Diversa è invece la situazione di Simone Verdi, particolarmente sfortunato nella prima parte di stagione. Solo tre presenze per lui con Juric, intervallate da un infortunio al bicipite femorale, seguito da diverse ricadute. Colpito infine dal Covid secondo le indiscrezioni divulgate dalla compagna, è tornato finalmente in panchina contro la Fiorentina. L’assenza di continuità ha messo in difficoltà il tecnico ex Verona, incapace di valutarlo in modo approfondito. Lo stesso è accaduto sul fronte mercato, limitato da quel poco mostrato a causa della forma fisica particolarmente precaria di quest’anno. La Sampdoria ha già chiesto informazioni e la partita di campionato sarà l’occasione per proseguire la trattativa.