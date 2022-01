Calciomercato Torino / Ai granata piace molto Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004 in forza alla Stella Rossa

Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati rimane vigile sul mercato in cerca di un’occasione da poter cogliere al volo. I granata da diverso tempo hanno posato gli occhi su Marko Lazetic, giovane attaccante della Stella Rossa. A confermarlo, come riportato da mozzartsport.com ci sono anche le parole del direttore sportivo del club serbo Mitar Mrkela che alla televisione della Stella Rossa ha dichiarato: “E’ arrivata una nuova offerta da Torino, ma non siamo ancora soddisfatti delle condizioni”. Il club granata dunque dovrà fare un altro tentativo per cercare di strappare alla Stella Rossa il giocatore classe 2004, nipote di Nikola Lazetic, esterno di centrocampo che giocò al Toro dal 2006 fino al 2008. Già nelle prossime ore il club piemontese potrebbe presentare al club rosso e bianco una nuova proposta. Di sicuro i granata non sembrano assolutamente intenzionati a mollare la presa. Con il suo eventuale arrivo Marko Lazetic andrebbe a rinforzare la formazione Primavera.