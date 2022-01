Calciomercato Torino / La società rossoblù ha diramato l’elenco dei convocati per la partita con il Milan di Coppa Italia: non c’è Fares

Mohamed Fares sta per diventare un nuovo calciatore del Torino: l’arrivo di Riccardo Calafiori al Genoa ha sbloccato la trattativa, con il club rossoblù che ha dato il via libera alla partenza del terzino algerino. Una conferma sul fatto che Fares stia per approdare alla corte di Ivan Juric è ora arrivata proprio dalla Liguria: il Genoa ha diramato l’elenco dei calciatori convocati da Andriy Shevchenko per la partita di questa sera contro il Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e tra questi non figura il nome del numero 93.

Calciomercato Torino: Fares in prestito con diritto di riscatto

La giornata di domani dovrebbe essere quella decisiva per l’approdo di Fares al Torino e il terzino potrebbe essere a disposizione di Ivan Juric già per la partita di sabato contro la Sampdoria, anche se è davvero difficile ipotizzare un suo debutto con la maglia granata al Ferraris. Ricordiamo che l’esterno algerino arriverà al Toro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro dalla Lazio (che detiene la proprietà del cartellino), la stessa formula con cui in estate in club biancoceleste lo aveva ceduto al Genoa.