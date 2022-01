Calciomercato Serie A / Il Venezia vuole Chancellor che piace anche al Genoa, salta la trattativa tra il Siviglia e il Bologna per Orsolini

Le trattative di calciomercato continuano, anche perché la fine della finestra di mercato invernale si avvicina. Il Venezia si sta muovendo sulle tracce di John Cancellor, il difensore venezuelano in forza al Brescia che piace anche a Genoa e Udinese. Il club friulano ha puntato gli occhi anche su Stephen Welsh, difensore del Celtic, ma il club scozzese oppone resistenza. Sempre per quanto riguarda i difensori Nicola Murru potrebbe lasciare la Sampdoria per trasferirsi all’Empoli dato che la squadra guidata da Andreazzoli vecinè alla ricerca di un terzino sinistro di spinta.

La Lazio punta forte su Vecino

Maurizio Sarri intanto avrebbe richiesto alla Lazio dei rinforzi a centrocampo. Un nome che sicuramente è seguito dal club biancoceleste è Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter è in uscita dal club milanese, anche perché il suo contratto scadrà a giugno. L’uruguaiano è alla ricerca di un club che possa puntare su di lui per potersi rilanciare. Alla Lazio piace anche Allan. Intanto per l’Inter è sfumata definitivamente la pista che portava a Lucas Digne, che si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Con la squadra di Gerrard che oltre a battere la concorrenza dell’Inter ha beffato anche il Chelsea. Sergio Oliveira invece è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso lo ha prelevato dal Porto, chiudendo con un prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni.

Serie A, le trattative degli altri club

Anche il Genoa, che si trova nelle zone basse della classifica e rischia la retrocessione, sta cercando di rinforzarsi. Il club genovese ha messo gli occhi su Aleksey Miranchuk, giocatore che l’Atalanta ha acquistato nel 2020 dalla Lokomotiv Mosca. Il trequartista neroazzurro, che piace molto anche al Toro, potrebbe dunque trasferirsi alla corte di Shevchenko. Infine c’è da parlare della Salernitana. La squadra è pronta ad accogliere come nuovo ds Walter Sabatini che, dopo essere stato fermo per tre mesi, è pronto a catapultarsi in questa nuova avventura. Con l’arrivo del nuovo dirigente granata sono venuti fuori anche i primi nomi dei giocatori che sarebbero finiti sotto gli occhi della Salernitana ovvero Luigi Sepe, Martin Caceres, che piace anche in Turchia, e Tiago Casasola che potrebbe fare ritorno a Salerno dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A della Salernitana.