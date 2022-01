Calciomercato Torino / L’arrivo di Calafiori al Genoa ha sbloccato la trattativa per Fares, che è ad un passo dalla firma con i granata

Vagnati è pronto a mettere il sigillo sul primo arrivo del mercato di gennaio. Fumata (quasi) bianca per Mohamed Salim Fares al Torino. Il Genoa sarebbe infatti vicino a lasciar partire l’esterno in prestito dalla Lazio. A sbloccare l’affare ci ha pensato Calafiori che come già anticipato su queste colonne ha permesso al Genoa di liberare Fares. L’ormai ex Roma è atteso domani a Genova per svolgere le visite mediche e firmare. È però venerdì il giorno previsto per chiudere definitivamente il triangolo che coinvolge i granata, i biancocelesti ed il Grifone. L’algerino dovrebbe approdare infatti proprio il 14 sotto la Mole per l’iter che gli consentirà di passare al club granata.