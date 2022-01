La trattativa per Fares che ha subito una battuta d’arresto dal Genoa si potrebbe presto sbloccare, il Toro è fiducioso

Il calciomercato prosegue e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, mentre cerca di cedere i giocatori che sono considerati degli esuberi, continua a monitorare diverse piste tra cui quella che porta a Mohamed Fares. Il Toro aveva iniziato a imbastire una trattativa per arrivare al terzino algerino. Trattativa che era stata bloccata dal Genoa che non sembrava essere intenzionato a lasciar partire Fares. Ma la situazione potrebbe sbloccarsi molto presto dato che i rossoblù hanno messo gli occhi su Riccardo Calafiori, giovane terzino sinistro in forza alla Roma. Con l’arrivo del difensore italiano classe 2000 il Genoa lascerebbe partite Fares per il quale il Toro ha già un intesa con la Lazio, squadra proprietaria del cartellino del giocatore. Quindi si attende solo il via libera del Genoa per sciogliere il prestito di Fares dalla Lazio. Già nelle prossime ore potrebbero registrarsi delle importanti novità.

Fares: il pupillo di Vagnati che piace molto a Juric

Davide Vagnati e Ivan Juric tengono le dita incrociate e sperano che la trattativa si possa sbloccare e concludere a breve. Fares è sempre stato un pupillo di Vagnati che vede nel terzino algerino il possibile sostituto di Ola Aina, attualmente impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa e che potrebbe lasciare il Toro in questa finestra di mercato. Sul numero 34 granata si registra l’interesse di diversi club inglesi. Anche a Juric piace molto Fares e vedrebbe di buon grado l’arrivo del giocatore ex Spal. In granata Fares potrebbe trovare più spazio rispetto a quello che gli sta concedendo il Genoa. Infatti, il terzino algerino in rossoblù ha raccolto solo 9 presenze, di cui l’ultima nell’ultima giornata di Serie A che si è disputata, riuscendo a realizzare 2 reti. Un difensore dunque in grado di fare male agli avversari e che potrebbe far comodo al Toro che vuole crescere e scalare la classifica.