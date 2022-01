Calciomercato Torino / Mohamed Fares si allontana: il Genoa per ora non vuole lascir partire il terzino sinistro

Il Toro aveva già provato a portare Mohamed Fares tra le sue fila nell’estate del 2019, ma a causa di un grave infortunio (rottura del legamento crociato) i granata avevano abbandonato l’operazione. Ora a bloccare l’arrivo del terzino algerino non è un guaio fisico ma potrebbe essere il Genoa: la società rossoblù, per ora, non ha dato la propria disponibilità a lasciar partire il giocatore che potrebbe restare in Liguria fino al termine della stagione, come da contratto stipulato in estate con la Lazio.

Calciomercato Torino: Fares bloccato dal Genoa

Fares finora non ha trovato molto spazio al Genoa, per colpa anche degli infortuni, nonostante abbia disputato solamente 8 gare, però, il numero 93 della formazione rossoblù ha realizzato 2 reti e fornito 1 assist. L’algerino è un pupillo del dt Davide Vagnati che lo vorrebbe come possibile sostituito di Ola Aina: quest’ultimo è stato messo sul mercato dopo non particolarmente brillato nella prima metà della stagione e potrebbe partire già a gennaio (in Inghilterra ha diversi estimatori).

Per Juric, Fares è l’uomo giusto

Il Genoa al momento non ha però intenzione di lasciarlo partire e Vagnati sta ora iniziando a valutare eventuali alternative nel caso in cui l’affare non si sbloccasse. Per il dt Fares sarebbe però il giocare perfetto per il 3-4-21- di Ivan Juric: esterno sinistro abituato a giocare in moduli con la difesa a tre, giocatore di spinta e inoltre mancino (caratteristica che manca sia ad Aina che a Vojvoda), potrebbe ambire subito ad un posto da titolare o al più ad alternarsi con Vojvoda. Il Torino negli scorsi giorni aveva trovato una bozza di accordo con la Lazio sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro ma senza l’ok del Genoa l’affare non si potrà concretizzare.