Calciomercato Torino / L’Udinese è alla ricerca di un difensore per sostituire Samir (andato al Watford) e ha messo nel mirino Izzo

L’Udinese ha messo nel mirino Armando Izzo: la società friulano, che ha ufficializzato la cessione di Samir al Watford, è alla ricerca di un difensore per la retroguardia a tre di Gabriele Cioffi e sta spingendo per avere proprio il numero 5 del Torino. E’ questa la novità delle ultime ore: l’idea del club friulano è quella di prendere il giocatore con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto (Vagnati e Marino stanno ora lavorando su questo) e il Torno è intenzionato ad accettare la proposta. Resta da capire cosa vorrà fare Izzo, che in estate aveva rifiutato il trasferimento al Cagliari e che se dovesse trasferirsi in Friuli dovrebbe accettare anche un taglio dell’ingaggio.

Calciomercato Torino: su Izzo c’è l’Udinese

Oltre che all’Udinese Izzo piace anche al Cagliari, anche se al momento il club sardo sembra essere indietro nella corsa per avere il giocatore. Il Toro spinge perché Izzo accetti il trasferimento, per liberarsi di un ingaggio pesante e liberare un posto nel pacchetto difensivo. Dal canto suo il difensore napoletano sa benissimo che rimanere al Toro non gli converrebbe dato che è molto indietro nelle gerarchie e, di conseguenza, in granata troverebbe pochissimo spazio, come è già accaduto fino ad ora. Izzo infatti, in questa stagione ha collezionato solamente 5 presenze di cui 4 in campionato e 1 in Coppa Italia. Il numero 5 del Toro è sceso in campo con il contagocce. Il difensore napoletano nelle poche occasioni avute ha rimediato prestazioni insoddisfacenti, non riuscendo così a far cambiare idea a Juric su chi schierare in difesa e non riuscendo neanche a sfruttare al meglio le occasioni scaturire dagli infortuni riscontrati da alcuni compagni di reparto. L’avventura di Izzo al Toro sembra essere arrivata davvero ai titoli di coda.