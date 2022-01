Calciomercato Torino / Fares si avvicina, Ola Aina non ha convinto del tutto: ora il Toro sta prendendo in considerazione la cessione

Poco importa che Ola Aina sia al momento impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria. Il Torino sta comunque prendendo una decisione importante per il suo futuro. L’esterno cresciuto nel Chelsea, infatti, potrebbe rientrare dagli impegni con la sua Nazionale senza più essere un calciatore di proprietà del club granata. E’ lo scenario che si sta delineando nelle ultime ore. Il Toro sta valutando di cederlo altrove nel mercato di gennaio, a patto di trovare un acquirente che soddisfi le condizioni economiche imposte da Cairo e Vagnati e che dia al calciatore adeguate garanzie d’impiego.

L’ascesa di Vojvoda, la trattativa per Fares: i segnali del possibile addio

Qualche piccolo segnale che la permanenza di Ola in granata non fosse più blindata era già arrivato dal campionato. Dopo avergli dato una titolarità quasi indiscussa, a dicembre Ivan Juric aveva iniziato a metterlo in discussione: inserendo di tanto in tanto Vojvoda al suo posto, sulla corsia mancina. In questi primi giorni di gennaio, poi, il Torino ha accelerato le operazioni (ora a buon punto) per arrivare a Fares della Lazio, ma in prestito al Genoa. Numericamente, l’algerino sarebbe il potenziale sostituto di Aina. Si vedrà. Intanto va registrato il nuovo indirizzo del Toro, che ascolterà le proposte di cessione per l’esterno nigeriano.