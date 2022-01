Calciomercato Torino / Si avvicina il sì della Lazio per Fares in granata. Si tratta anche col Genoa, club che lo acquisito in prestito

Se il campionato del Torino si è fermato, il club sta invece cercando di accelerare per quanto riguarda il mercato. Tra i settori di campo ci sono infatti le fasce, fondamentali per il tipo di gioco che propone Juric e Vagnati avrebbe individuato il profilo ideale da portare alla sua corte: Fares della Lazio. L’esterno algerino sarebbe infatti disposto a chiudere anticipatamente la sua avventura al Genoa per poter approdare sotto la Mole.

La trattativa è a tre

Tra la Coppa d’Africa e gli infortuni che raramente hanno lasciato il Toro in pace, i granata preferiscono salvaguardarsi sul fronte esterni e trovare le alternative necessarie a disputare un girone di ritorno dignitoso. Fares rientra tra queste e l’accordo con la Lazio per averlo è sempre più vicino. Di mezzo c’è però anche il Genoa, chiamato in causa dal prestito che ha consegnato temporaneamente le prestazioni dell’algerino a Shevchenko.

Toro, la condizione fisica di Fares resta un’incognita

C’è da tenere conto anche della volontà del giocatore, che non ha trovato grande spazio al Grifone e vorrebbe cambiare aria. Le motivazioni non riguardano scelte tecniche, bensì alcuni infortuni che hanno intaccato la sua prima parte di stagione. Solo sette presenze per lui nel girone di andata, bloccato poi da fine ottobre a causa di un problema muscolare più grave del previsto. La sua condizione fisica resta quindi un’incognita così come il suo destino, ad ora ancora da delineare.