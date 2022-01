Calciomercato Torino / Le parole di D’Amico, che ha lavorato con il Toronto nell’operazione Insigne e il richiamo del Canada per Belotti

“Belotti? Il Toronto ha altri cinque o sei obiettivi…”, parola di intermediario di calciomercato. Andrea D’Amico di mestiere fa il procuratore. Seguendo in pieno lo spirito del tempo, ha da qualche anno allargato le sue mansioni, occupandosi anche di gestire, per conto dei club, alcune trattative delicate. Ha lavorato a stretto contatto con il Toronto per raggiungere l’accordo con Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli che a giugno si trasferirà in Canada. Nell’intervista rilasciata a Calciomercato.com, di cui abbiamo già citato uno stralcio in apertura, ha confermato che avrà un ruolo anche in future trattative del Toronto. E non ha smentito che una di queste possa aprirsi per il Gallo.

“Belotti? A breve inizieremo a lavorare su altri obiettivi”

Belotti è entrato nel mirino dei canadesi già prima di Capodanno, quando era nel vivo il dialogo con Insigne. Al capitano del Toro potrebbe arrivare presto un’offerta concreta, trattabile, ma sicuramente con un ingente ingaggio sul piatto. Così, a precisa domanda, ha parlato l’intermediario D’Amico: “In questo momento eravamo concentrati a chiudere l’operazione di Insigne, ma il club ha cinque o sei obiettivi, a breve inizieremo a lavorare su altri. Non ho ancora parlato con la società, ma con loro ho un rapporto istituzionale che non si limita solo a questo affare”.

Gallo e il Toro, storia finita?

Nelle prossime settimane, Belotti sceglierà il suo futuro. Che potrebbe essere in Canada, in Italia (ci pensa anche il Milan): dovunque tranne che al Torino. Al 99,9%, infatti, il capitano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2022. Il presidente Cairo, da mesi, ne parla con toni rassegnati: “Se Belotti se ne andrà senza lasciarci un euro? Ormai credo che finirà così. Lui ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa perché al Milan sarebbe voluto andare. Nel tempo ho capito che se un giocatore se ne vuole andare è meglio lasciarlo partire”, diceva il patron nell’intervista a La Stampa del 30 dicembre. Parole d’addio, senza troppo miele.