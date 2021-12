Calciomercato Torino / Anche Andrea Belotti, così come il capitano del Napoli, è finito nel mirino della squadra canadese

Oltre che Lorenzo Insigne il Toronto vuole anche Andrea Belotti: la società canadese è alla ricerca di rinforzi e non vuole badare a spese per quanto riguardo gli stipendi per questo sta preparando gli assalti ai due attaccanti campioni d’Europa e accomunati dall’avere il contratto in scadenza con le rispettive squadre. Se l’offerta per Insigne è stata già presentata ed è faraonica (circa 10 milioni di ingaggio a stagione per 5 anni), quella per il Gallo non sarebbe ancora giunta ma non dovrebbe tardare molto.

Calciomercato Torino: Belotti nel mirino del Toronto

Belotti ha finora sempre dichiarato di voler aspettare la conclusione della stagione per prendere una decisione sul proprio futuro (per questo in estate non ha considerato le proposte avute, tra cui quella dell’Inter), da Toronto sperano però di riuscire a ottenere il suo sì ben prima di giugno e per farlo sono disposti a mettere sul piatto diversi milioni: un’offerta economica alla quale non sarà semplice dire di no, anche se va tenuto in considerazione che la lega americana è un campionato che, a livello di qualità e competitività non è certo paragonabile alla serie A e agli altri principali tornei europei.