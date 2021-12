Le parole del centrocampista di Juric non illudono i tifosi ma aprono uno spiraglio: col Milan è una trattativa difficile

4 gol e 1 assist in 16 presenze, sono numeri importanti per un centrocampista, Tommaso Pobega dopo metà stagione è uno dei migliori del Torino. Il numero 4 granata è un titolare inamovibile per Juric nonostante non sia di proprietà della società granata ma sia solamente in prestito secco dal Milan. Il centrocampista italiano si è integrato a meraviglia coi compagni e con il gioco di Juric, anche dimostrando una grande intensità in campo come dimostrano i 6 cartellini gialli presi in questa parte di campionato. Il tecnico croato ha più volte elogiato l’impegno e le qualità tecniche e fisiche del classe 99.

Possibile tentativo per l’acquisto in estate

Di proprietà del Milan, Tommaso Pobega ha trascorso la passata stagione in prestito allo Spezia dove ha disputato un buon campionato. Durante il mercato estivo la dirigenza del club granata è riuscita ad ottenere dai rossoneri un prestito secco di 1 anno, senza quindi la possibilità di riscattare il giocatore. Tuttavia visto il rendimento del numero 4 in questa prima metà di campionato e le ultime affermazioni del giocatore la dirigenza potrebbe cercare, nella prossima sessione estiva di calciomercato, di portare il 22enne in maglia granata a titolo definitivo. L’operazione è sicuramente complicata in quanto l’attuale valore di mercato del giocatore granata è di 14 milioni di euro e non si può escludere che sia destinato a crescere nel futuro viste le sue prestazioni. Da considerare anche la probabile partenza di Kessiè in estate, che però potrebbe essere compensata dall’arrivo di Frattesi.

Pobega tra Toro e Milan: la formula per convincere i rossoneri

Tuttavia i granata potrebbero cercare di convincere la squadra milanese utilizzando la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ovviamente per sbloccare l’operazione di acquisto di Pobega la dirigenza granata dovrebbe in ogni caso offrire al Milan un’adeguata ricompensa.