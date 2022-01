Calciomercato Torino / Addio vicino per Rincon: l’accordo con la Sampdoria è in via di definizione

E’ arrivata al capolinea l’avventura di Tomas Rincon con la maglia del Torino. il centrocampista venezuelano definirà nelle prossime ore i dettagli del trasferimento alla Sampdoria, ormai prossimo. L’accelerata è arrivata in giornata, ma la trattativa era in cantiere da qualche giorno, dopo l’addio di Adrien Silva ai blucerchiati. El General saluterà il Toro dopo quattro stagioni e mezzo. In Liguria dovrebbe firmare inizialmente un contratto di sei mesi.