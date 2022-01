Calciomercato Torino / I blucerchiati, che hanno puntato Rincon e Baselli per il centrocampo, aggiungono Verdi alla lista

Al via danze sul fronte mercato per i club di Serie A. come anticipato su queste colonne, anche il Torino si sta muovendo. Prima di attivarsi sul fronte acquisti però, il club ha deciso di agire in uscita e tra i primi della lista continua ad esserci il nome di Rincon. Il venezuelano, che sembrerebbe non avere spazio alla corte di Juric, è infatti pronto a salutare la Mole per approdare in un altro club di Serie A: la Samp. Spente infatti in modo quasi definitivo le sirene brasiliane per lui, i blucerchiati sarebbero la meta più probabile per lui.

Toro, Rincon vuole restare in Italia

Ex Genoa ed ex Juventus, diventerebbe in caso di buona riuscita dell’affare il primo ad aver vestito le maglie di entrambi i club di Torino e di Genova. La sua volontà, che ad ora lo vede propendere verso la permanenza in Italia, potrebbe essere decisiva. La Samp non si ferma qui. Oltre al centrocampo infatti, sta cercando qualcuno anche sul fronte offensivo ed avrebbe fatto ricadere il suo sguardo nuovamente in casa Toro. È Verdi il profilo individuato per rinforzare la rosa di D’Aversa.

Poco spazio ed un ingaggio alto per Verdi

In campo solamente in tre misere occasioni per un totale di 43 minuti, l’ex Bologna non ha avuto molta fortuna nella prima parte di campionato. Un’alternanza di infortuni e problemi lo ha infatti sclazato sempre di più dalle gerarchie, facendolo finire ai margini. Se la voce di una sua possibile partenza era quindi già nell’aria da tempo, ora potrebbe concretizzarsi. Il suo ingaggio di 1,7 milioni pesa sulle casse del Toro che, pur sapendo di non poter monetizzare dalla sua vendita, vorrebbe sgravarsene al più presto.