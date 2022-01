Calciomercato Torino / Dopo l’accelerata delle ultime ore, Tomas Rincon è a Genova: firmerà con la Sampdoria

Firmerà a breve, dopo le visite mediche. Tomas Rincon non ha perso tempo, è partito subito alla volta di Genova – come testimoniato da una storia su Instagram – dopo aver trovato l’accordo con la Sampdoria, che gli garantirà un contratto per i prossimi sei mesi. E’ giunta al termine, dunque, l’avventura del General al Torino, dopo quattro anni e mezzo. Nell’ultima stagione, con l’arrivo di Juric, per lui si erano chiusi gli spazi. Non ha visto quasi mai il campo, fin qui, e ora spera che le cose cambino in blucerchiato. Ora si aspetta solo l’ufficialità dell’operazione.