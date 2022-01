Calciomercato Torino / Un altro esubero in uscita, Baselli vicino alla cessione: su di lui Bologna, Cagliari e Genoa

Dopo la cessione di Rincon alla Sampdoria il Torino cercherà una sistemazione anche per Baselli. Il centrocampista granata ha tre squadre che gli fanno la corte in Serie A: queste squadre sono il Bologna dove il numero 8 potrebbe ritrovare il suo ex allenatore, il Cagliari (anche in questo caso di un ex, Mazzarri) che ha bisogno di rinforzi per cercare di raggiungere la salvezza, infine, il Genoa potrebbe provare ad assicurarsi le prestazioni del 29enne granata per cercare di centrare la salvezza a fine stagione. Daniele Baselli ha il contratto in scadenza a giugno 2022, da questa cessione, quindi, i granata non riuscirebbero a guadagnare cifre molto importanti, ma riuscirebbero a risparmiare almeno parte del suo stipendio che ammonta a 1,4 milioni di euro a stagione.

Baselli potrebbe ancora aiutare i granata?

Utilizzato pochissimo da Ivan Juric, il centrocampista potrebbe trovare più facilmente spazio in una delle squadre a lui interessate che potrebbero valorizzarlo. Daniele Baselli è infatti uno dei giocatori messi al margine del progetto del tecnico granata, che a lui ha preferito Mandragora e Pobega. Baselli è sicuramente un giocatore versatile che può ricoprire il ruolo di trequartista, di centrocampista centrale o di mediano. In questa stagione il tecnico croato ha utilizzato il suo numero 8 solamente in caso di assenze dovute agli infortuni. Solamente 5 le partite di Baselli in questo campionato, e in queste 5 presenze non sono arrivati né gol né assist. Quindi dopo sei stagioni e mezza il centrocampista lombardo, arrivato a Torino nel 2015 per 6 milioni di euro dall’Atalanta, è vicinissimo a lasciare la capitale piemontese. Quasi certa la sua partenza, ma ancora incerta la destinazione.