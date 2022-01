Calciomercato Torino / Il dt del Milan chiude a un possibile futuro in granata di Pobega: il club rossonero non vuole cederlo

“Pobega e un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto”. Paolo Maldini non poteva essere più chiaro di così riguardo al futuro del centrocampista: proprio mentre la Lega ufficializzava il rinvio a lunedì della partita contro la Fiorentina, il Torino vedeva sbattersi la porta in faccia dal Milan riguardo alla possibilità di imbastire una trattativa per provare a trattenere il numero 4. Certo nel calcio, un po’ come nella politica, tutto può sempre cambiare da un momento all’altro, ma neanche il più ottimista potrebbe ora pensare che in qualche modo la società granata riuscirà a convincere il Milan a cedere Pobega.

Calciomercato Torino: Pobega andrà via a fine stagione

La società rossonera crede nelle qualità del giocatore che, stagione dopo stagione, sta crescendo sempre di più e nella prima metà di campionato si è davvero espresso su alti livelli con la maglia del Torino. In estate Davide Vagnati aveva provato a inserire una clausola per avere almeno il diritto di riscatto del cartellino del centrocampista ma il Milan non ne aveva voluto sapere, è così che il dt granata era stato costretto a cedere e ad accontentarsi del prestito secco pur di portare Pobega alla corte di Ivan Juric.

Maldini: “Pobega sta dimostrando di poter stare al Milan”

Ospite al meeting online 2021 di AIMC, il dt rossonero, Paolo Maldini, ha ora voluto ribadire quanto il Milan tenga al giocatore: “Innanzitutto è uno dei tanti ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Pobega è andato due anni in prestito in Serie B, poi è andato allo Spezia e sta crescendo tantissimo al Torino. E’ senza dubbio un giocatore che sta dimostrando di poter essere con noi, ma questo lo sapevamo già l’anno scorso. Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina arriva solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto”. Urbano Cairo aveva dichiarato che con il Milan avrebbe comunque fatto un tentativo per trattenere Pobega ma ora è arrivata una vera e proprio doccia fredda per il Torino.