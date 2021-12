Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Sky ha parlato del futuro di Andrea Belotti, Gleison Bremer e Tommaso Pobega

Anche durante la partita contro il Bologna dalla Maratona si è alzato un coro per Andrea Belotti, presente in tribuna a vedere la partita in attesa di smaltire l’infortunio patito contro la Roma e tornare in campo. Non è un mistero che i tifosi del Torino vorrebbero che il centravanti rinnovasse il contratto e restasse ma le possibilità che ciò avvenga sembrano essere molto basse, come dichiarato dal presidente Urbano Cairo ai microfoni di Sky: “Quante speranze di tenere Belotti? Intanto deve curarsi, si è fatto male. Si sta curando, per adesso va bene così. Poi vediamo, ma non vedo grandi possibilità. Però poi vediamo…”.

Cairo: “Per ora non pensiamo a cedere Bremer”

A margine della presentazione del libro di Zlatan Ibrahimovic, pubblicato proprio dalla Cairo Editore, il presidente granata ha poi parlato anche del futuro di Gleison Bremer e di quello di Tommaso Pobega: “Voci di Bremer al Milan per Pobega? Non abbiamo parlato col Milan e con nessuno. Per adesso non pensiamo a cedere Bremer. Pobega è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al momento giusto, questo non è il momento per parlarne”.