Quattro vittorie e un pareggio con almeno due gol all’attivo: Juric ha eguagliato il traguardo di Mihajlovic del 2016

Il Toro di Juric torna al Grande Torino e alla vittoria contro il Bologna dando finalmente uno scossone alla classifica e al periodo di stallo che aveva visto i granata reduci dalla sconfitta contro la Roma e dal doppio pareggio contro Empoli e Cagliari. Una vittoria che conferma quanto le mura amiche siano un punto di forza per il Torino che in casa ha ottenuto ben 5 successi, 2 pareggi e soltanto due sconfitte per un totale di 17 dei 22 punti totali conquistati e 18 reti (22 quelle complessive) segnate. E sono proprio i gol siglati a permettere a Juric di conquistare un suo piccolo traguardo personale.

Juric come Mihajlovic

Come avevamo anticipato, infatti, la sfida contro il Bologna avrebbe potuto consentire al tecnico croato di agguantare il record di Mihajlovic del 2016 quando il Torino aveva ottenuto un filotto di 5 sfide casalinghe con almeno due gol all’attivo. E così è stato: le due reti di Sanabria e Pobega che hanno regalato i 3 punti ai granata, infatti, arrivano dopo il 2-2 casalingo contro l’Empoli e le vittorie contro Udinese (2-1), Sampdoria (3-0) e Genoa (3-2). Cinque sfide consecutive con almeno due reti all’attivo esattamente come il collega “rivale” Sinisa Miahajlovic, dunque, e adesso nel mirino c’è il Verona che la prossima settimana potrebbe permettere a Juric di effettuare il sorpasso.

Anche il bilancio eguaglia il 2016

E non solo in termini di gol. L’aggancio al tecnico serbo, infatti, riguarda anche i risultati. Nel 2016, infatti, il Toro di Mihajlovic aveva incassato quattro vittorie, rispettivamente contro Roma (3-1), Fiorentina (2-1), Cagliari (5-1) e Chievo Verona (2-1) e un pareggio, quello contro la Lazio (2-2) per un totale 13 punti in 5 gare casalinghe consecutive. Lo stesso identico bilancio del Toro di Juric che, come evidenziato poc’anzi, ha strappato il bottino pieno contro Udinese, Sampdoria e Genoa venendo bloccato soltanto dall’Empoli. E il Grande Torino si conferma l’arma in più dei granata.