I granata vincendo con due gol all’attivo in casa contro il Bologna, eguaglierebbero quanto fatto nel 2016 sotto la guida di Mihajlovic

Un Toro a due facce quello protagonista della stagione in corso. Il rendimento tra casa e trasferta del club granata è infatti differente: lontano dalla Mole, gli uomini di Juric si complicano spesso la vita, lasciandosi sopraffare dagli avversari e dal pubblico rivale. Diversa è invece la questione tra le mura amiche. Il passo di gara è infatti decisamente più positivo e spesso assicura al Toro risultati altrettanto favorevoli. Anche il numero di gol è maggiore: in tutte le ultime quattro sfide ne hanno segnati almeno due. Ripetendosi con il Bologna arriverebbero ad eguagliare quanto fatto per l’ultima volta con Mihajlovic, che domenica tornerà al Grande Torino da rivale.

Toro, nel 2016 contro Mihajlovic l’ultima volta con cinque match con due gol all’attivo in casa

Roma (3-1), Fiorentina(2-1), Lazio (2-2), Cagliari (5-1) e Chievo Verona (2-1): queste le cinque squadre contro cui i granata hanno realizzato almeno due reti in casa nel 2016 in modo consecutivo. Tutti questi risultati sono infatti arrivati tra la sesta e la quattordicesima giornata, per un totale di quattordici gol all’attivo e solamente sei subiti in quelle cinque occasioni. La scia casalinga è stata però stroncata al derby, vinto 3-1 dalla Juventus. L’andamento tra le mura casalinghe è rimasto comunque sopra le righe, con un bilancio di due sole sconfitte totali, nove vittorie e otto pareggi.

Toro, contro il Bologna due tabù da sfatare

Anche quest’anno il Toro sta trovando più continuità sotto gli occhi del proprio pubblico e domenica, contro Mihajlovic, potrebbe eguagliare quanto fatto ormai cinque anni fa. Ad ora conta Genoa, Samp, Udinese ed Empoli sul proprio taccuino con dieci gol realizzati e cinque subiti. Manca quindi solo il Bologna all’appello per completare l’opera. I rossoblù hanno però cinque punti e qualche posizione in più dei granata, quest’anno sofferenti contro chi è più forte guardando la classifica. I tabù da sfatare sono perciò due ma, riuscendoci, tornerebbe anche un po’ di fiducia.