Un’avventura breve ma intensa per Mihajlovic sulla panchina del Torino: il bilancio da avversario dei granata resta equilibrato

A volte ritornano ma da avversari. Non sarà però la prima volta per Sinisa Mihajlovic, sulla panchina del Toro da maggio 2016 a gennaio 2018. Ha infatti lasciato la Mole ormai da diverso tempo passando al Bologna, club nel quale è rimasto fino ad ora e prossimo avversario dei granata, dopo una aprentesi allo Sporting Lisbona. Quella di domenica non sarà perciò una sfida come le altre: il Grande Torino e il suo pubblico ospiteranno il tecnico da rivale per la sesta volta da suo addio e il bilancio resta in equilibrio.

Mihajlovic, i risultati delle sfide con il Toro – dal suo addio – sono in parità

Contro il Torino infatti, il Sergente di Ferro ha collezionato una sola vittoria, arrivata alla sua prima sfida da avversario con il Bologna nel 2019. In quell’occasione, gli sforzi di Izzo e l’autogol di Pulgar non sono bastati all’attuale allenatore del Toro Walter Mazzarri. I rossoblu si sono infatti imposti sui granata per 3-2 tra le mura del Grande Torino. Le successive sfide non hanno portato invece lo stesso risultato, con tre pareggi ed una sconfitta, arrivata a gennaio 2020 sempre contro l’attuale tecnico del Cagliari.

Mihajlovic, dalla conferma di Belotti al lancio di Lukic

Arrivato dopo il passaggio di Ventura in Nazionale, Mihajlovic non ha saputo replicare per un soffio quanto fatto dal suo predecessore, con un nono posto ed una decima posizione alla diciannovesima giornata, l’ultima alla guida del club. È infatti stato esonerato dopo la sconfitta nel derby in Coppa Italia ai quarti di finale, dopo aver mancato il massimo risultato per troppo tempo. È rimasto comunque a galla assicurando ai granata diversi talenti: con lui è arrivata l’esplosione definitiva di Andrea Belotti, oltre alla scoperte di Lukic e Vanja Milinkovic-Savic. Se l’addio con i granata è stato turbolento, il rapporto con la piazza è rimasto intatto e Mihajlovic non ha perso occasione di ribadirlo.