L’ex granata Alessio Cerci, che ha vestito la maglia del Torino dall’agosto del 2012 fino all’estate del 2014, riparte dalla Serie A di calcio a 8. L’ex attaccante classe 1987, cresciuto nelle giovanili della Roma, è stato acquistato dal Totti Sporting Club. Così ora giocherà insieme alla leggenda giallorossa Francesco Totti. Cerci ha così dunque appeso gli scarpini al chiodo, dopo diverse esperienze tra Italia e estero, mettendo fine alla sua carriera con l’esperienza all’Arezzo in serie C. Carriera terminata lo scorso aprile con la risoluzione consensuale del contratto. Nonostante la sconfitta, nella prima partita con la sua nuova squadra Cerci ha messo subito in mostra le sue qualità, raccogliendo una grande prestazione e segnando una doppietta ai danni del Doria 10 Esport nella decima giornata di campionato. Cerci vorrà dare sicuramente una mano al Totti Sporting Club a scalare la classifica. Attualmente la squadra di Totti si trova al sesto posto, a meno tre punti dalla vetta.