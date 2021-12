Lukic da comparsa a leader: contro il Bologna è il simbolo di un Torino che cresce. E Juric lo elogia

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo è esattamente la frase instagrammabile con cui Sasa Lukic potrebbe accompagnare la sua prossima foto sui social, magari quella in cui – spinto da Ivan Juric – si sta per gettare di nuovo in campo durante la partita contro il Bologna, con la fascia da capitano al braccio e la testa alta per leggere quello che accade (è quella che trovate in fondo all’articolo). Se la stagione del Torino dovesse avere un volto, un solo testimonial, tra quello dei giocatori della rosa, la scelta ricadrebbe su quello pulito e sbarazzino del serbo col numero 10, che è la perfetta rappresentazione di cosa c’è di diverso nella squadra granata rispetto all’anno scorso. Lukic non ha subito la rivoluzione tattica e mentale che Juric ha portato sotto la Mole, né è stato invece un attivo protagonista: non ha solo ascoltato, ma ha indirizzato il nuovo corso, dopo essere stato – per troppo tempo – una comparsa del vecchio Toro, marginale e non per questo meno complice dei disastri degli ultimi due anni.

Lukic incanta: il Toro ha un regista

Scrive Mannarino che la vera rivoluzione è cambiare te stesso. Lukic è cambiato, e tanto. Ha smesso i panni anonimi del centrocampista senza ruolo (perché li aveva fatti tutti, dal mediano al trequartista) ed è diventato il regista della squadra, quello che nel Toro tocca e passa più palloni di tutti. Contro il Bologna ha raggiunto l’apice della sua crescita, almeno per ora. Ha guidato la manovra offensiva, propiziando sia il gol di Sanabria che quello del raddoppio, ha chiuso ogni spazio dietro e ha anche sfiorato il gol in due occasioni.

Le parole di Juric: “Sta trovando la sua dimensione”

Ma ci facciamo da parte e lasciamo a Juric il compito di raccontare la prestazione di Lukic: “Ha fatto una partita stupenda, sta crescendo benissimo e sta trovando la sua dimensione vera. Sta diventando un centrocampista importante, deve avere fame per crescere ancora. Oggi ha fatto una partita super completa”.

Se è vero, come dice il tecnico, che contro il Bologna il Toro ha fatto un primo passo verso la crescita, allora il cervello dietro al salto di qualità è stato quello del classe 1996 di scuola Partizan. Il progetto di Juric sembra fatto apposta per lui, che non solo ha le giuste caratteristiche tecniche per primeggiare in questo centrocampo, ma ha anche la fame e la freschezza per emergere.