Urbano Cairo ha commentato la vittoria sul Bologna, 2-1, prima di lasciare lo stadio Grande Torino

Una bella vittoria, sì. Se mi aspetto più gente domenica prossima? La gente verrà, si deve riprendere l’abitudine a venire allo stadio, penso che le belle vittorie possano portare gente, diamo tempo al tempo. Se il Toro può sorprendere? Facciamo step by step, è importante dare continuità, oggi abbiamo vinto, potevamo fare più gol, sul 2-1 rischi sempre e soffri un pochino ma direi che la partita è stata dominata, giocata bene, con tante occasioni. L’importante ora è procedere così”. Giovedì la Sampdoria in Coppa Italia: “La Coppa Italia per noi è importante, ci tiene anche il mister. Con Juric ci siamo capiti non serve fare un discorso ulteriore”.