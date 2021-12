Prima di Torino-Bologna, Juric ha elogiato a lungo Marko Pjaca. E ha raccontato un retroscena sul suo arrivo al Toro

Quando si punzecchia Ivan Juric sul mercato, al Torino forse anche di più che al Verona, si ottengono risposte che scottano e ogni tanto anche qualche retroscena. Prima della sfida contro il Bologna, il tecnico è tornato più volte sulle trattative d’estate, sulle sue idee inascoltate e le modalità d’azione del presidente Cairo. E a un certo punto ha portato a galla un dettaglio sull’operazione che ha permesso ai granata di prendere Marko Pjaca in prestito dalla Juventus: “Pjaca l’ho portato io”, ha spiegato in conferenza stampa, “era gratis, cioè si poteva prendere in prestito. Ecco, su di lui ho inciso”.

Juric lo elogia: “Fa salire l’adrenalina”

Una scelta, che Juric rivendica soprattutto per i risultati che gli sta dando. Il croato, seppur frenato dagli infortuni, si sta ritagliando un ruolo di primo piano al Toro. “Non devo nascondere i miei apprezzamenti verso di lui”, ha spiegato l’allenatore, “è un ragazzo che deve trovare continuità. Sono stati tanti gli anni in cui ha giocato poco o andava in prestito e aveva problemi. Qua già ha fatto tre gol giocando poco o niente. E l’altro giorno (contro il Cagliari, ndr) ha fatto due o tre cose che ti fanno salire l’adrenalina. Può migliorare tanto, invece di fare due o tre cose può farne cinque o sei, senza farsi male”.