Gleison Bremer è stato sostituito all’intervallo di Torino-Bologna, lasciando il posto a Buongiorno: problemi fisici per il difensore

Sostituito dopo 45′, all’intervallo di Torino-Bologna. Gleison Bremer ha lasciato il campo per problemi fisici che non gli avrebbero consentito di proseguire il match. Per il brasiliano ulteriori accertamenti nelle prossime ore ma per non rischiare Juric ha preferito richiamarlo in panchina.