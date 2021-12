Tanti sorrisi alla festa di Natale del Torino anche tra Ivan Juric e Urbano Cairo che posano anche insieme nelle foto

Dopo la tempesta di sabato, con le roboanti dichiarazioni di Ivan Juric in conferenza stampa (poi chiarite dopo la convincente vittoria contro il Bologna), è tornata la quiete. Anche nei rapporti tra l’allenatore e Urbano Cairo: una pace sancita alla cena di Natale tenutasi allo stadio Olimpico Grande Torino alla quale ha partecipato l’intera squadra (dai giocatori, Andrea Belotti compreso, allo staff tecnico) con tanto di moglie e compagne varie. Juric e Cairo hanno posato insieme abbracciati anche per le foto, per dare un segnale di comunione d’intenti che fa seguito a quel “ci siamo capiti” pronunciato dal presidente granata domenica pomeriggio all’uscita dallo stadio. Una foto in pieno spirito natalizio.