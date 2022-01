Calciomercato Serie A / La Samp pensa a Grifo per l’attacco. Il Napoli ufficializza l’arrivo di Tuanzebe dallo United

Continuano i giri di valzer sul fronte mercato per i club di Serie A. Le trattative stanno infatti entrando nel vivo. Lo dimostra la Sampdoria, molto attiva nelle ultime ore. Oltre all’acquisto di Tomas Rincon dal Torino infatti, i blucerchiati sono a caccia di altri rinforzi. Primo fra tutti Vincenzo Grifo, ala in forza al Friburgo ma noto anche per le presenze in Nazionale. La sua si sta trasformando in una stagine-rivelazione: sta infatti volando con il club tedesco e non è quindi passato inosservato. Potrebbe essere il rinforzo ideale per il club di D’Aversa, che ha già avviato i contatti. La Samp sta inoltre lavorando ad un possibile scambio con il Cagliari. I rossoblù vorrebbero infatti Valerio Verre e sarebbero disposti a scambiarlo con uno tra Lykogiannis, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il club guidato da Mazzarri, e Gaston Pereiro.

Napoli, arriva Axel Tuanzebe dallo United

Anche il Napoli è al lavoro. Tra le grandi notizie che riguardano i partenopei c’è l’annuncio ufficiale del passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. Il club canadese ha infatti lanciato la news con la definizione di “tiraggiro”, diventato un emblema proprio dell’ormai ex capitano del Napoli. Insigne, che si è recato a Toronto per firmare il contratto, resterà in azzurro fino a giugno, per poi trasferirsi definitivamente in Canada a luglio. Percepirà contratto 11,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni e mezzo, con un bonus aggiuntivo di 4,5. Intanto, i partenopei hanno portato un nuovo profilo in azzurro: si tratta di Axel Tuanzebe, arrivato in prestito secco da 500 mila euro più 500 mila euro più altri 500 mila di bonus legati e alle presenze dal Manchester United. La sua avventura all’Aston Villa si è quindi conclusa, facendolo approdare in Serie A.

Serie A, le trattative degli altri club

Si intensificano gli affari per i club di Serie A. La Roma ha infatti ufficializzato l’arrivo di Maitland-Niles dall’Arsenal, con la formula del prestito di 500 milan uro più bonus. Continua poi a lavorare per l’approdo in giallorosso di Sergio Oliveira, attualmente al Porto. Manca ancora un accordo a livello di cifre tra le parti. Il Genoa ha invece ufficializzato Yeboah, attaccante classe 2000 ormai ex Sturm Graz dopo il passaggio a titolo definitivo in rossoblu. Intanto Samir ha lasciato l’Udinese dopo sei anni per cominciare una nuova avventura al Watford da Claudio Ranieri. Novità anche per il Bologna, che potrebbe presto perdere il talento di Riccardo Orsolini. L’esterno è infatti finito nel mirino del Siviglia, in emergenza in quel settore di campo. C’è però ancora distanza tra le parti: i rossoblu vorrebbero infatti l’obbligo di riscatto incluso nel prestito oneroso, ma gli spagnoli no.