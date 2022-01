Kone potrebbe lasciare il Toro in prestito, su di lui si registra un forte interessamento da parte di Spal e Alessandria

La sessione di calciomercato invernale sta entrando sempre di più nel vivo delle trattative e tante squadre sono alla ricerca del rinforzo giusto. Ci sono club invece, come il Toro, che hanno bisogno di sfoltire la rosa cedendo gli esuberi. Oltre a giocatori come Armando Izzo, Daniele Baselli, Simone Verdi, Simone Zaza (e dopo aver ceduto Tomas Rincon), il Toro potrebbe far partire anche Ben Lhassine Kone che al Toro è chiuso dai compagni e potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di trovare la continuità che all’ombra della Mole gli sta mancando. Sul numero 25 granata si sono posati gli occhi di Spal e Alessandria. Quindi il centrocampista classe 2000 potrebbe ripartire dalla Serie B. Dopo che i casi Covid avevano bloccato il calciomercato granata, ora il Torino può muoversi. Spal e Alessandria proveranno a strappare Kone al Toro fino alle ultime ore di mercato. Di sicuro Kone ha bisogno di giocare.

Kone: 2 presenze tra campionato e Coppa Italia

A dimostrare la teoria che Kone ha bisogno di trovare più spazio è il fatto che fino qui il numero 25 del Toro ha raccolto solo due presenze: una in campionato contro il Napoli e una in Coppa Italia contro la Sampdoria. L’esordio non è arrivato contro un cliente facile, infatti è stato allo stadio Diego Armando Maradona con i partenopei che in quel periodo erano primi in classifica. Bisogna anche considerare che Kone era entrato a sorpresa e soprattutto a freddo al posto di Rolando Mandragora, che aveva rimediato un infortunio nei minuti iniziali del match lasciando il campo in lacrime. Kone, nonostante l’emozione, è riuscito a portare a casa una buona prestazione senza sfigurare. Invece contro la Sampdoria in Coppa Italia Kone è entrato a gara in corso, raccogliendo solo 14’ minuti in campo. Troppo poco tempo per poter lasciare il segno. Per il momento il futuro dell’ivoriano non è ancora deciso ma nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi.