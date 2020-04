Buona Pasqua a tutti! - Toro.it

Auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi del Toro e alle loro famiglie: l’informazione di Toro.it non si ferma durante questi giorni festivi

Un momento molto particolare per le famiglie italiane e per quelle di tutto il mondo. Sullo sfondo un calcio colpito come ogni settore da una emergenza che sta mettendo tutti a dura prova, specie chi si è trovato a dover piangere I propri cari. L’augurio di buona Pasqua è per questo diverso dai soliti e va a tutti i numerosissimi e caldissimi tifosi granata ma non solo a loro, affinché possano passare con serenità queste brevi vacanze. L’informazione della nostra redazione in questi giorni non si fermerà, ma rallenterà solo un pochino, prima di tornare nuovamente a regime per raccontare quello che accadrà, tra ipotesi sulla ripresa del campionato ed emergenza coronavirus.