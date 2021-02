Questa sera, a partire dalle ore 20.30, su Grp va in onda in diretta una nuova puntata di Orgoglio Granata

Bicchiere mezzo pieno: nella ultime 10 partite il Toro ha perso solo in casa del Milan, e se il campionato finisse oggi i granata sarebbero salvi.

Bicchiere mezzo vuoto: nelle ultime 10 partite il Toro ha vinto solo a Parma. A Torino non vince da 13 gare, e quello di venerdi a Cagliari rischia di diventare un vero spareggio per salire sull’ultima scialuppa di salvataggio.

Il bicchiere, sia che lo pensiamo mezzo pieno che mezzo vuoto, contiene comunque un liquido aspro se non acido, e la cura Nicola ha fruttato finora solo 4 pareggi, e non ha certo risolto i problemi psicologici e di gioco del Toro, anche se il ritorno di Nkoulou sembra aver rasserenato anche Sirigu.

La “pareggite” sarà dunque il tema dominante della puntata di”Orgoglio Granata” che va in onda stasera, 15 febbraiom in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. Per chi non risiede in Piemonte la puntata è visbilie anche in streaming sul sito www.GRP.IT.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Ospiti di grande livello anche stasera: la Leggenda Granata Natalino FOSSATI, il Direttore di Toro.It IVANA CROCIFISSO, il giornalista e marketing broker DANIELE CASELLA. E il debutto a fianco del conduttore ALESSANDRO COSTA, della bellissima tifosa granata LAURA MASSOBRIO.Non mancheranno le consuete rubriche: “Le pillole di storia” di Fabio Milano, “I migliori ed i peggiori” di Giovanni Goria, “Il punto” di Alessandro Muliari, “Lo zoom” di Fabio Zanco, gli interventi Emilia Boseica, Federica Vecchiarino e Martina Vannini.

Orgoglio Granata: i contatti

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta.