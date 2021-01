Una nuova grafica per un sito più moderno e dinamico, ma la stessa passione di sempre: vi presentiamo il nuovo Toro.it! Buona lettura

Era il 2012 quando, dalla passione di un gruppo di giornalisti, nasceva Toro.it, da allora il nostro giornale è cresciuto molto diventando, giorno dopo giorno, un punto di riferimento per sempre più tifosi granata da ogni parte del mondo. Toro.it ora si aggiorna con un una nuova veste grafica più moderna e dinamica. In questi anni vi abbiamo raccontato tanto e molto altro abbiamo ancora da raccontarvi: con la stessa passione e voglia di informarvi, in maniera libera e indipendente, continueremo a tenervi informati su tutto ciò che riguarda il mondo Toro con notizie, interviste, dirette e le rubriche dei nostri preziosi opinionisti e collaboratori. Buona lettura sul nuovo Toro.it e grazie per il vostro costante sostegno.