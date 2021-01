Orgoglio Granata torna stasera alle 20.30 in diretta su Grp - Toro.it

Alle 20.30 su Grp una nuova puntata di Orgoglio Granata, la prima del 2021: ecco ospiti e temi

Prima partita e prima vittoria del 2021 del Toro, ieri a Parma, e ovviamente prima diretta di “Orgoglio Granata” stasera 4 gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30 su Grp Televisione (canale 13 del digitale del Piemonte) . Il rotocalco condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa, oltre ad analizzare la taumaturgica (per la classifica e per la panchina di Giampaolo) vittoria del “Tardini” analizzerà tutti i temi dell’attualità granata, tra cui ovviamente il calciomercato che dovrebbe vedere molti giocatori in uscita, e qualcuno in entrata dal Filadelfia.

Ospiti e temi

Ospiti stasera la leggenda granata Natalino Fossati e il giornalista di Toro.it Andrea Piva. In collegamento telefonico Serino Rampanti, bandiera ed ex allenatore del Toro e Giuseppe Pallavicini, Campione d’Italia del Toro nel 1976. Come di consueto spazio alle pillole di storia di Fabio Milano, al punto di Alessandro Muliari, alla rubrica sui migliori e i peggiori di Giovanni Goria e all’analisi di Emilia Boseica. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Federica Biei.