La redazione di Toro.it augura a tutti voi un felice Natale: che possiate trascorrerlo in famiglia o con i vostri affetti più cari

Per il Torino è un momento più sereno, dopo settimane complicate. Le due vittorie consecutive hanno dato linfa a una squadra che si è ritrovata, anche se servirebbe uno slancio ben diverso per fare felice una piazza che da troppi anni è costretta ad accontentarsi. In attesa di rivedere il Toro sabato, auguriamo a tutti i nostri lettori di trascorrere un felice e sereno Natale. Di rallentare un po’, se possibile – lo faremo anche noi, in attesa di ritornare ad informarvi dopo queste giornate di festa – e di trascorrere con gli affetti queste giornate.