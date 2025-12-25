Toro.it

La redazione di Toro.it augura a tutti voi un felice Natale: che possiate trascorrerlo in famiglia o con i vostri affetti più cari

Per il Torino è un momento più sereno, dopo settimane complicate. Le due vittorie consecutive hanno dato linfa a una squadra che si è ritrovata, anche se servirebbe uno slancio ben diverso per fare felice una piazza che da troppi anni è costretta ad accontentarsi. In attesa di rivedere il Toro sabato, auguriamo a tutti i nostri lettori di trascorrere un felice e sereno Natale. Di rallentare un po’, se possibile – lo faremo anche noi, in attesa di ritornare ad informarvi dopo queste giornate di festa – e di trascorrere con gli affetti queste giornate.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 25-12-2025

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
38 minuti fa

Il mio augurio

1000051333
Berggreen
Berggreen
57 minuti fa

Con l’arrivo del nuovo anno, auguro a tutti che le vostre aspettative e richieste possano essere esaudite,eliminando tutte le cose vecchie., anche le più piccole, soprattutto quelle….Il mio sogno sarebbe quello di vedere il giardino piastrellato, senza brutti decori ornamentali.

Last edited 55 minuti fa by Berggreen
limp
limp
1 ora fa

TDC vattene

