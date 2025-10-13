Poeta e grande tifoso del Toro, Tano Pizzuto è stata una voce importante nel mondo granata

Poeta e scrittore – tra il 2007e il 2025 ha pubblicato nove raccolte di poesie – presidente dei Resistenti Granata: nella giornata di ieri il mondo del Toro ha perso Tano Pizzuto. Un punto di riferimento, grandissimo tifoso granata, un uomo capace di portare avanti le sue idee, di tradurle in rima quando necessario. “Ciao Presidente, resterai per sempre nei nostri cuori e continueremo la nostra lotta nel tuo nome, sapendo che è quello che ci avevi chiesto”, ha scritto la pagina dei Resistenti Granata. I funerali avranno luogo mercoledì 15 ottobre, con partenza dall’Ospedale presidio Valletta di via Farinelli 25, a Torino, alle ore 10, e arrivo al Tempio della Cremazione di Piscina, in via della Rimembranza alle 11.15.

La redazione di Toro.it abbraccia con affetto la moglie Giuseppina e il figlio Alessandro: nel ricordarlo abbiamo scelto una delle sue poesie.

Siamo noi, cuori battenti

cavalieri senza tempo

araldi di una fede immensa

che arde e non morirà mai.

Noi, con il Toro nell’anima

Templari prescelti dagli Dei

a difendere storie di leggenda

fedeli a un colore solo. Granata.

Siamo noi, antichi gladiatori

a combattere da soli contro tutti

aggrappati a un’idea pura

come l’amore quando è vero.

Noi, a sopportare parodie

di giocatori e presidenti imbonitori

traditori adoranti del dio denaro

e là, ora restano in curva Maratona

soltanto echi di tamburi lontani.

Siamo noi, indomabili alfieri

su colline d’angeli e lapidi

di lacrime confuse a pioggia

a gridare al cielo che ci siamo.

Noi, con il Toro sempre accanto

e nei pensieri un tempio d’Eroi

ricordi di un’antica arena

dov’eravamo poeti guerrieri.

(Gaetano Pizzuto)