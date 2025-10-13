Poeta e grande tifoso del Toro, Tano Pizzuto è stata una voce importante nel mondo granata
Poeta e scrittore – tra il 2007e il 2025 ha pubblicato nove raccolte di poesie – presidente dei Resistenti Granata: nella giornata di ieri il mondo del Toro ha perso Tano Pizzuto. Un punto di riferimento, grandissimo tifoso granata, un uomo capace di portare avanti le sue idee, di tradurle in rima quando necessario. “Ciao Presidente, resterai per sempre nei nostri cuori e continueremo la nostra lotta nel tuo nome, sapendo che è quello che ci avevi chiesto”, ha scritto la pagina dei Resistenti Granata. I funerali avranno luogo mercoledì 15 ottobre, con partenza dall’Ospedale presidio Valletta di via Farinelli 25, a Torino, alle ore 10, e arrivo al Tempio della Cremazione di Piscina, in via della Rimembranza alle 11.15.
La redazione di Toro.it abbraccia con affetto la moglie Giuseppina e il figlio Alessandro: nel ricordarlo abbiamo scelto una delle sue poesie.
Siamo noi, cuori battenti
cavalieri senza tempo
araldi di una fede immensa
che arde e non morirà mai.
Noi, con il Toro nell’anima
Templari prescelti dagli Dei
a difendere storie di leggenda
fedeli a un colore solo. Granata.
Siamo noi, antichi gladiatori
a combattere da soli contro tutti
aggrappati a un’idea pura
come l’amore quando è vero.
Noi, a sopportare parodie
di giocatori e presidenti imbonitori
traditori adoranti del dio denaro
e là, ora restano in curva Maratona
soltanto echi di tamburi lontani.
Siamo noi, indomabili alfieri
su colline d’angeli e lapidi
di lacrime confuse a pioggia
a gridare al cielo che ci siamo.
Noi, con il Toro sempre accanto
e nei pensieri un tempio d’Eroi
ricordi di un’antica arena
dov’eravamo poeti guerrieri.
(Gaetano Pizzuto)
Lui si che poteva permettersi di utilizzare il termine TORO! Che riposi in pace.
RIP Fratello TANO.Grazie per tutto quello che hai fatto e detto per il ns. leggendario TORO.
Grande uomo granata.