Su Grp l’appuntamento con Domenica Toro, dalle 15 alle 18

Non bastano nemmeno tre gol per espugnare l’Olimpico biancoceleste. Baroni salva la panchina, allontana momentaneamente i fantasmi Palladino e De Rossi. Questi e altri i temi di “Domenica Toro”, un appuntamento di 3 ore per I tifosi granata. in diretta dalle ore 15 alle ore 18, (ovviamente su GRP vera tv) e poi anche in replica serale dalle ore 22.30.

Alla puntata odierna ,condotta come sempre da Alessandro Costa coadiuvato da, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini interverranno:

– La giornalista di Torino Granata Elena Rossin

– Il volto storico RAI Carlo Nesti

– Il giornalista di Torinoggi Massimo De Marzi

– Lo storico istruttore ed allenatore del Toro Antonio Zaza

– Il giornalista di “Tuttosport” Andrea Piva

– Il giornalista Alessandro Muliari

