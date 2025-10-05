Su Grp l’appuntamento con Domenica Toro, dalle 15 alle 18
Non bastano nemmeno tre gol per espugnare l’Olimpico biancoceleste. Baroni salva la panchina, allontana momentaneamente i fantasmi Palladino e De Rossi. Questi e altri i temi di “Domenica Toro”, un appuntamento di 3 ore per I tifosi granata. in diretta dalle ore 15 alle ore 18, (ovviamente su GRP vera tv) e poi anche in replica serale dalle ore 22.30.
Alla puntata odierna ,condotta come sempre da Alessandro Costa coadiuvato da, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini interverranno:
– La giornalista di Torino Granata Elena Rossin
– Il volto storico RAI Carlo Nesti
– Il giornalista di Torinoggi Massimo De Marzi
– Lo storico istruttore ed allenatore del Toro Antonio Zaza
– Il giornalista di “Tuttosport” Andrea Piva
– Il giornalista Alessandro Muliari