Nuova puntata di Domenica Toro, in onda su Grp a partire dalle 15: ecco i temi e gli ospiti

Un appuntamento di 3 ore per I tifosi granata in diretta dalle ore 15 alle ore 18, (ovviamente su GRP Vera tv, canale 15 del digitale) e poi anche in replica dalle ore 21.30 alle 00.30. Dopo la vittoria di Roma il Toro vuole sconfiggere Juric per scavalcare l’Atalanta ed issarsi ai piani nobili della classifica. Con quale modulo e quali giocatori Baroni proverà a superare i bergamaschi reduci dal 4-1 sul Lecce, ma anche dallo 0-4 di Parigi?

La gestione dell’attacco da parte di Baroni, la marcia di contestazione, la Coppa Italia di giovedì: questi e molti altri temi saranno sviluppati oggi a ” Domenica Toro”. Alla puntata odierna ,condotta come sempre da Alessandro Costa, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini interverranno:

-Lo storico istruttore ed allenatore del Toro Antonio Zaza

-Patrizio Sala capocannoniere del Toro in coppa Campioni

-Daniele Casella giornalista e marketing broker

-Alessandro Muliari ,giornalista di fede granata

-Andrea Piva, giornalista di Tuttosport

-Fabio Milano storico Granata

Il programma oltre che sul canale 15 del digitale in Piemonte, e’ visibile anche in streaming su www.grp.it.