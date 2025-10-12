Nesti, Marengo e Salerno gli ospiti principali della puntata di Domenica Toro, il programma condotto da Alessandro Costa su Grp
La serie A si ferma, “Domenica Toro” no. Anche oggi, 12 ottobre, il rotocalco 100% granata andrÃ Â in onda in diretta dalle ore 15 alle ore 18, (ovviamente su GRP vera TV canale 15 del digitale in Piemonte e suÂ ww.grp.it). Alla puntata odierna, condotta come sempre da Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Massobrio e Martina Anna Vannini interverranno:
- L’ ex Presidente del Toro Avv.Marengo
- Il Senatore. Roberto Salerno, uno del promotori del comitato per la ricerca di un nuovo Presidente del Toro.
- Il volto storico Rai Carlo NestiÂ
- Il marketing broker Daniele CasellaÂ
- Lo scrittore e regista Paolo Quaregna autore del libro e regista del film “Granata,rosso e verde” dedicato alle tragedie aeree del Grande Torino, del Manchester United e della Chapecoense
Non mancherÃ una lunga intervista con Franco Ossola che racconta vicende ed aneddoti sul Grande Torino.